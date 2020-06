Bernard Vanheusden jongste rector ooit van een Vlaamse universiteit

Bernard Vanheusden wordt de nieuwe rector van de Universiteit Hasselt. Vanheusden haalde met 126 stemmen een absolute meerderheid en zal de komende vier jaar het rectorschap op zich nemen. De uitbreiding van het aantal richtingen, de financiering van een toekomstplan en lesgeven in coronatijden zijn maar enkele van de uitdagingen die de opvolger van Luc De Schepper te wachten staan. Het nieuwe mandaat van de rector en vicerectoren loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2024. Van de 221 rechtsgeldige stemmen behaalde professor Bernard Vanheusden 126 stemmen. Professor Piet Pauwels kreeg 90 stemmen. Er waren 5 blanco stemmen. Op 2 juli zal de Raad van Bestuur de aanstelling tot rector van UHasselt officieel bevestigen. Op 6 juli zal Bernard Vanheusden de namen van zijn kandidaat-vicerectoren voorleggen aan de Algemene Vergadering van de Faculteitsraden, waarna er op hen gestemd kan worden. Op 10 september zal de Raad van Bestuur dan de vicerectoren aanstellen. Professor Vanheusden is de vierde rector in de nog jonge UHasselt-geschiedenis – na Louis Verhaegen (1972-1988), Harry Martens (1988-2004) en Luc De Schepper (2004-2020). Wie is Bernard Vanheusden? Bernard Vanheusden (43) is afkomstig uit Bilzen. Hij studeerde na een kandidatuur Wijsbegeerte af als master in de Rechten aan de KU Leuven. In 2001 begon hij als assistent voor de rechtsvakken aan de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen van UHasselt. In 2007 behaalde Bernard Vanheusden zijn doctoraatstitel met zijn onderzoek rond brownfieldontwikkeling. Bernard Vanheusden is momenteel hoogleraar aan de faculteit Rechten van UHasselt waar hij gespecialiseerd is in milieurecht. Sinds 2016 is hij ook vicedecaan van de faculteit en leidt hij de onderzoeksgroep CORe (Centrum Overheid en Recht). Binnen het Centrum voor Milieukunde (CMK) bouwde hij ook de eenheid Omgevingsrecht uit. Naast zijn loopbaan als academicus is Bernard Vanheusden ook als advocaat beperkt verbonden aan Monard Law. Bernard Vanheusden is getrouwd en heeft drie kinderen. In zijn vrije tijd doet hij aan sport (fietsen, zaalvoetbal) en houdt hij van wandelen en kunst in de brede zin (erfgoed, tentoonstellingen, theater).