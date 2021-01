Besmettingscijfers stijgen in Limburg met 11%

De Eerstelijnszone Maasland heeft een eerste locatie voor een vaccinatiecentrum gekozen. De inwoners van Dilsen-Stokkem, Maaseik en Kinrooi zullen in Sporthal de Borg in Neeroeteren gevaccineerd worden. De richtdatum om te starten is 15 februari. In februari start fase 1b van de vaccinatiestrategie op. Dan zullen de 65-plussers, alle mensen tussen 45 en 65 jaar met onderliggende gezondheidsproblemen en de essentiële beroepen hun coronavaccin krijgen. Deze tweede fase wordt georganiseerd op het niveau van de eerstelijnszones en beloofd een hele operatie te worden. In functie van de vaccinaties werd in het Maasland besloten om de eerstelijnszone op te splitsen in een noordelijk en zuidelijk deel. Het noordelijk deel bestaat uit Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem. Het zuidelijke deel wordt gevormd door Maasmechelen en Lanaken. “Het is de bedoeling om in ieder deel een vaccinatiecentrum in te richten. Op die manier spreiden we de bevolking van het Maasland op een evenwichtige manier en kunnen alle inwoners binnen een straal van 10 km terecht voor hun vaccinatie”, zegt burgemeester Sofie Vandeweerd (Open VLD) van Dilsen Stokkem. De keuze voor de locatie van het zuidelijk deel zal eerstdaags nog gemaakt worden. Voor het noordelijke deel is gisteren reeds beslist dat Sporthal de Borg in Neeroeteren bij Maaseik zal fungeren als vaccinatiecentrum voor Dilsen-Stokkem, Maaseik en Kinrooi. “Ieder lokaal bestuur kreeg richtlijnen hoe dit georganiseerd moet worden. We gaan nu alles in het werk stellen dat dat conform de richtlijnen snel en veilig kan gebeuren in Neeroeteren”, aldus Johan Tollenaere (Open VLD), burgemeester van Maaseik. “Zodra het vaccinatiecentrum operationeel is, zullen de verschillende doelgroepen uitgenodigd worden”, zegt burgemeester Jo Brouns (CD&V) van Kinrooi. “Het is de bedoeling om dan zeven dagen op zeven te vaccineren.” Voor mensen die minder mobiel zijn, zal de Minder Mobielen Centrale ingezet worden binnen de eerstelijnszone. Ook de mogelijkheid om uitzonderlijk te vaccineren aan huis zal nog verder worden uitgewerkt.