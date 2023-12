In Kortessem hebben de handelaars en buurtbewoners van de N20 - dat is de rijksweg van Hasselt naar Tongeren - een eigen plan uitgewerkt om hun straat her in te richten. Dat is gebeurd op vraag van Vlaams minister Lydia Peeters en in samenwerking met Unizo en het gemeentebestuur. In juni lanceerde Lydia Peeters een oproep voor een groot draagvlak, nadat er bakken kritiek kwam op de plannen van het Agentschap Wegen en Verkeer. Het afschaffen van parkeerplaatsen was voor de buurt onaanvaardbaar. Burgemeester Tom Thijsen hoopt dat de werken aan de N20 snel kunnen aanvangen. Hij mikt op 2025. De andere drukke verkeersas door Kortessem, de N76, van Diepenbeek naar Borgloon, is voor later.