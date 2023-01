In de eerste helft van vorig jaar eiste het verkeer in Limburg 28 doden. Nog 2080 mensen raakten gewond. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters. De zware dodentol is een reden te meer om in te zetten op verkeerseducatie. Zo doet het provinciebestuur van Limburg inspanningen om de verkeersregels aan kinderen aan te leren in het verkeerspark van de politieschool PLOT. Al dreigt de werking van het verkeerspark in het gedrang te komen door een tekort aan vrijwilligers.