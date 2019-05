Bestuurder komt om het leven na zware klap in Brustem

* Een primeur voor het psychiatrisch ziekenhuis Asster in Melveren bij Sint-Truiden. Ze krijgen als eerste in Limburg een ziekenhuisschool. * De boerenbond wil dat de bescherming die veehouders moeten voorzien tegen wolven niet voor 80, maar 100 procent wordt terugbetaald. En dat die middelen niet uit het landbouw- maar uit het natuurbudget komen. * Alle erkende vliegclubs in Limburg mochten vandaag uitzonderlijk landen op de militaire luchtmachtbasis van Kleine-Brogel. Ze waren er uitgenodigd voor een seminarie over het veilig gebruik van het Limburgse luchtruim. * In Genk kan je de 35 Genkse gebedshuizen nu ook online bezoeken. Via een virtuele tour krijg je een blik achter de schermen en dat is uniek in ons land. * En in Pelt is alles klaar voor het 67ste Europees Muziekfestival voor de jeugd. Dit weekend verbroederen meer dan 4.000 jongeren uit alle hoeken van de wereld in de Dommelgemeente.