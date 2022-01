Nog 6 Limburgse natuurgebieden staan op de shortlist om erkend te worden als Nationaal Park of Landschapspark. Bosland, Hoge Kempen, Grenzeloos Boslandschap, Hart van Haspengouw, Kempen-Broek en RivierPark Maasvallei zijn nog in de running na een eerste jurybeoordeling. Zij hebben nu een jaar de tijd om een masterplan op te stellen. In het voorjaar van 2023 wordt een finale keuze gemaakt. Ons land kent op dit moment maar één Nationaal Park, namelijk dat van Hoge Kempen. Het park strekt zich uit over Maasmechelen, As, Zutendaal, Lanaken, Dilsen-Stokkem en Genk. Vlaanderen startte vorig jaar de zoektocht naar kandidaten voor 4 Nationale Parken en 3 Landschapsparken die ze de komende jaren wil oprichten. In september dienden maar liefst 13 gebieden een kandidatuur in voor erkenning tot Landschapspark, en 10 tot Nationaal Park. Twee onafhankelijke jury’s gingen aan de slag om te beoordelen of de kandidaturen aan alle voorwaarden voldoen. Het resultaat daarvan is dat 7 kandidaten Landschapsparken en 6 kandidaten Nationale Parken doorgaan naar de volgende ronde. De resterende kandidaten worden nu begeleid in de opmaak van een masterplan en een operationeel plan. Zij ontvangen daarvoor 100.000 euro ondersteuning. Midden 2023 volgt de eigenlijke erkenning van een kandidaat als Nationaal Park of Landschapspark door de Vlaamse regering. “Natuur staat centraal in Vlaams beleid” “Natuur is geen opsmuk in het Vlaams beleid. Het staat centraal in het beleid”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA). “Stellingen dat Vlaanderen hiervoor te klein is, moeten definitief naar de prullenmand. We gaan ruimte maken. Na deze jurybeoordeling is meer dan ooit duidelijk dat de potentie van onze natuur en onze prachtige landschappen en erfgoed groot is. We moeten ze dan ook voluit benutten. Een Vlaams Park bewijst trouwens niet alleen op het vlak van natuur en milieu zijn meerwaarde, het is ook een economisch rendabel ‘product’ en kan een echte motor zijn van de streekontwikkeling”. Toekomstige generaties “Historische gebouwen, sites en landschappen zijn herkenbare bakens in een veranderende omgeving. Ze laten zien waar we vandaan komen, wie we zijn en welke ontwikkeling we doormaken”, aldus Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA). “Het is daarom van belang om zorg te dragen voor deze sites en ze op een goede manier door te geven aan toekomstige generaties. De sterke kandidaturen voor de titel van Landschapspark vormen een garantie dat het verhaal van een dorp, een stad, een natie ook in de toekomst blijft verteld worden”. Afvallers Gebiedscoalities die niet doorgaan naar de volgende ronde, worden door de jury uitdrukkelijk geloofd voor hun inspanningen. Zij worden aangemoedigd om op de ingeslagen weg verder te gaan en verder te werken om eventueel in de toekomst alsnog het statuut van Vlaams Park te bekomen. Ook vanuit de Vlaamse overheid zullen zij blijvend bijgestaan worden om de beleidsdoelstellingen op vlak van landschap en natuur te realiseren. “Zoals dat gaat bij een competitie zijn er veel meer gegadigden dan te geven erkenningen. Vanuit Vlaanderen gaan we hen en hun talloze vrijwilligers in ieder geval niet in de steek laten. Zeker niet in mijn eigen provincie Limburg. Gebiedscoalities zoals De Wijers, Demervallei, Bulskampveld, Kleine en Grote Nete,… zijn ook zonder statuut van Vlaams Park van bijzonder grote meerwaarde en leveren prachtig werk. De komende jaren kunnen ze waar nodig dan ook op goede samenwerking met en steun van onze Vlaamse diensten rekenen”, klinkt het bij Demir.De 2 geselecteerde Limburgse kandidaten voor de titel Nationaal Park Vlaanderen zijn: •Bosland •Hoge Kempen (bestaand) De 4 geselecteerde Limburgse kandidaten voor de titel Landschapspark zijn: •Grenzeloos Bocagelandschap •Hart van Haspengouw •Kempen-Broek •RivierPark Maasvallei