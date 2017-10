Bestuurder op de vlucht nadat auto in vlammen op gaat in Overpelt

De verplaatsing van de Kiss and Ride aan het station van Hasselt valt bij de pendelaars in slechte aarde. De parkeerplaatsen om snel iemand op te pikken of af te zetten, moeten plaatsruimen voor taxi's. Door de nieuwe locatie iets verder op moeten reizigers nu het gevaarlijke stationsplein doorkruisen. Het is een kwestie van tijd of daar gebeuren ongevallen, klinkt het.