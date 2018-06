Bestuurder Pinkpopdrama zegt dat hij slachtoffers niet gezien heeft

Aan de werken op de E313 vanaf het Klaverblad in Lummen richting Antwerpen zal er vanaf vrijdagavond 15 juni een week lang bijkomende hinder zijn. Dan worden enkele betonvakken op de rechterrijstrook vernieuwd. Daardoor moet het verkeer ‘s avonds en ‘s nachts over één rijstrook vanaf de verkeerswisselaar. Sinds begin april legt het Agentschap Wegen en Verkeer spitsstroken aan op de E313 tussen het Klaverblad in Lummen en het op- en afrittencomplex 26 ‘Beringen’. Het einde van werken in de rijrichting Antwerpen is in zicht. Vanaf 22 juni wisselt de werfzone van rijrichting tot het einde van de zomervakantie. Vernieuwing rijstrook Vooraleer de werfzone zich verplaatst naar de rijrichting Hasselt, voert het Agentschap Wegen en Verkeer ook herstellingswerken uit tussen het Klaverblad en de huidige werfzone. Op de rechterrijstrook worden enkele betonvakken vernieuwd. Deze werken duren van 15 juni tot 22 juni. Ze worden ‘s nachts uitgevoerd, telkens tussen 20.00 uur en 06.00 uur. Het verkeer zal op dan op één rijstrook worden gezet om de werken te kunnen uitvoeren. Ook overdag blijft de werfzone afgesloten om het beton te laten uitharden, maar zal het verkeer ernaast rijden over zowel de linkerrijstrook als de pechstrook. Optimaliseren van doorstroming Om de doorstroming richting Antwerpen in de toekomst te optimaliseren voert het agentschap vanaf vrijdagavond 15 juni ook een aanpassing door op de verkeerswisselaar in Lummen. Het verkeer komende van de E314 vanuit Leuven dat via het Klaverblad de E313 richting Antwerpen oprijdt, zal vanaf dan eerder invoegen bij het verkeer komende vanuit Hasselt. Voorheen voegde deze zich nog bij de drukste verkeersstroom komende vanuit de richting Genk. Aanleg spitsstrook richting Luik Vanaf 22 juni start dan de laatste fase van de werken. De aannemer zal dan de E313 richting Luik renoveren en de spitsstrook en pechhavens aanleggen. In deze fase wordt de oprit richting Luik op het complex ‘Beringen’ afgesloten. Voor wie vanaf de Paalsesteenweg naar Leuven, Genk of Hasselt wil, voorziet het agentschap een omleiding naar de E314 via de N717 (oprit 26 Lummen) of de N72 (oprit 28 Zolder).