In Tessenderlo is er protest tegen het nieuwe mobiliteitsplan dat de gemeente wil invoeren. Langs de Processieweg hangen er zwarte vlaggen uit, en kinderen uit de buurt hebben tekeningen gemaakt om hun bezorgdheid te uiten. Het nieuwe mobiliteitsplan van Tessenderlo maakt er een potje van. Dat vindt althans een deel van de inwoners. Volgens tegenstanders van het plan worden woonstraten omgevormd tot een ringweg, terwijl die straten druk gebruikt worden door de schoolgaande jeugd. De kinderen dreigen dan ook het grootste slachtoffer te worden, stelt de actiegroep in een persbericht. "Als fietser of als voetganger zijn onze kinderen het meest getroffen met een ringweg door hun leefomgeving. De leukste ideeen waren van de kinderen zelf. " De actiegroep eist inspraak in de, volgens hen, snode plannen van het bestuur. "Voor het gemeentebestuur is het nog niet genoeg dat een groot groen domein word volgebouwd, er moet een ringweg komen voor deze lieflijke gemeente, dwars door het centrum. De getroffen straten maken allemaal deel uit van het centrum. Laten we hopen dat onze beleidsmensen luisteren naar de inwoners van morgen, onze kinderen."