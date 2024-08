- Het Schulensmeer gaat de interne veiligheidsprocedures evalueren nadat kinderen van een watersportkamp in een stuw gingen zwemmen. Dit was levensgevaarlijk, klinkt het bij stuwbeheerder VMM.- Pukkelpop bant een bewakingsagent die rakke klappen uitdeelt aan een festivalbezoeker. De man wordt ook ontslagen door zijn werkgever.- 1 op 3 personen met een chronische aandoening vindt de stemlokalen niet toegankelijk genoeg en wil daarom in oktober niet meer gaan stemmen nu het niet meer verplicht is.- Steeds meer vrouwen kiezen voor de bouwsector. Sterker nog, geen enkele sector in Limburg vervrouwelijkt sneller.- En Lize Smeets van restaurant Ma Marraine in Tongeren is als enige Limburgse genomineerd voor de verkiezing van beste Belgische vrouwelijke chef.