De coronacijfers in Limburg blijven dalen. Het aantal besmettingen blijft voorlopig stabiel in onze provincie. En de druk op de ziekenhuizen neemt stilaan af door het dalend aantal nieuwe opnames. "De besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zijn gehalveerd sinds de piek in eind maart. We zijn op de goede weg, maar nog niet uit de gevarenzone," zegt viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.De voorbije week testten 1.277 Limburgers positief op het coronavirus. De besmettingsgraad bedraagt 0,79. Dat is lager dan het landelijk gemiddelde van 0,86. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames neemt af. En ook het aantal patiënten op intensieve zorgen daalt, maar voorlopig wel nog aan een zeer traag tempo. Op dit moment liggen er 97 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen, waarvan 35 op de afdeling intensieve zorgen. Het is al van 18 februari geleden dat het aantal ziekenhuisopnames onder de 100 dook in onze provincie. Het aantal overlijdens blijft stabiel. De afgelopen week overleden er 12 Limburgers aan het coronavirus.