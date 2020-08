Bezoekersaantallen evenementen versoepeld

De Nationale Veiligheidsraad zat vandaag opnieuw samen over de coronamaatregelen voor de maand september. Dit werd er vandaag beslist: Sociale bubbel De sociale bubbel wordt niet uitgebreid. De bubbel van vijf blijft zeker tot eind september gelden. Wanneer de afstand van 1,5 meter gerespecteerd kan worden, zijn activiteiten met maximum tien personen toegestaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om wandelen en fietsen. Winkelen Winkelen met twee wordt vanaf maandag 24 augustus weer toegestaan. Premier Sophie Wilmès benadrukt wel dat dit een ‘maximum’ van twee personen is. De winkels kunnen zelf nog altijd beslissen om maar één persoon per bubbel binnen te laten. Begrafenissen Voortaan worden maximaal 50 mensen toegelaten op recepties na een begrafenis. Die regel geldt niet voor huwelijken. Evenementen Vanaf september wordt het maximaal aantal toegelaten mensen in een publiek – bij sportwedstrijden, theater, gebedshuizen, … - uitgebreid tot 200 personen binnen en 400 personen buiten. Het dragen van een mondmasker blijft verplicht. Langeafstandsrelaties Vanaf 1 september kunnen mensen die een langeafstandsrelatie hebben de grens weer oversteken om hun geliefde te zien. Voor hen gelden ook de quarantaineregels die op reizigers van toepassing zijn. De koppels die, naast de gehuwde koppels, in aanmerking komen zijn: geliefden die minstens een jaar hebben samengewoond, twee jaar een relatie hebben of een kind samen hebben. Heropening van de scholen Op 1 september zullen alle leerlingen terug naar school kunnen. Dit op basis van de ‘code geel’, die door de gemeenschappen is bepaald. De code geel zegt dat het virus zich nog verspreid, maar dat het onder controle is. De scholen zullen terug van start gaan in een voltijdse vijfdagenweek. Wel blijven bepaalde gezondheidsmaatregelen nog steeds gelden: zoals een mondmaskerplicht voor leerkrachten en leerlingen ouder dan 12 jaar, en het opschorten van bepaalde buitenschoolse activiteiten in het secundair onderwijs.