"De situatie rond de kankerverwekkende chroom 6-verf bij Defensie lijkt ernstiger dan gedacht." Dat zegt Kamerlid en burgemeester van Maasmechelen Raf Terwingen. Hij signaleerde in ons TVL Nieuws dat de kankerverwekkende verf gebruikt wordt in de kazerne van Zutendaal. Intussen liggen ook in de vliegbasis van Kleine Brogel de werken al enkele weken stil na ongerustheid over het gebruik van de Chroom-6 verf. Terwingen verwacht morgen klaarheid van minister van Defensie Steven Vandeput in de commissie Defensie.