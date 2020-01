door David Bijnens

En eindigen doen we met positief nieuws uit Halen. In de Demerdelta zijn voor het eerst in 20 jaar sporen gevonden van de grote modderkruiper. Dat is een vis die met uitsterven is bedreigd. In 13 van 41 onderzochte waterpartijen werden er telkens DNA-sporen gevonden. Door onder meer drooglegging en het aanleggen van dijken is de populatie in de tweede helft van de twintigste eeuw fors gedaald.