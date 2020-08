Bikeville gaat unieke samenwerking aan met Universiteit Antwerpen

De burgemeester van de Stad Peer heeft samen met de gemeentelijke Veiligheidscel en in overleg met de Gouverneur beslist om alle evenementen in Peer tot en met 31 oktober af te lassen. Dat betekent ook dat de kermissen in Wijchmaal (2 en 3 augustus) en Peer (5, 6 en 7 september) niet doorgaan. Komend weekend staat de kermis in Wijchmaal op het programma, maar die wordt uiteindelijk toch geannuleerd. "De veilige organisatie van een kermis is op dit moment erg moeilijk. De kans dat bubbels zich mengen is immers erg groot en dat willen wij vermijden. Bovendien blijven de cijfers in Peer boven de waarschuwingsdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners liggen", zegt burgemeester Steven Matheï. De gemeentelijke Veiligheidscel zat vandaag opnieuw samen en boog zich over de evenementen voor het najaar. "Wij hebben beslist om alle evenementen tot en met eind oktober af te gelasten. Het gaat dan onder meer over de eigen activiteiten zoals het Stadsfestival en de Plattelandshappening en de voorstellingen in het BICC. Ook activiteiten van andere organistoren kunnen niet doorgaan", aldus Steven Matheï. "Wij kunnen onmogelijk de situatie in het najaar voorspellen en daarom is het voor de organisatoren van evenementen zo goed als onmogelijk om goed en tijdig de nodige voorbereidingen te treffen. Sportwedstrijden zijn wel toegelaten, op voorwaarde dat ze volgens de geldende protocollen of afspraken vanuit de federaties georganiseerd worden."