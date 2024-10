Bilal Brahimi wil nog meer zijn stempel drukken bij STVV

"Racing Genk is mijn laatste club in België", dat zei Thorsten Fink gisteren in TVL Sportcafé. De Duitse trainer denkt nog lang niet aan vertrekken en zegt gelukkig te zijn in de Cegeka Arena. Al weet hij hoe snel het kan gaan in het voetbal. Fink staat met Genk los aan de kop van het klassement. Hij voelt dat de verwachtingen groeien, maar ziet ook elke dag een spelerskern vol vertrouwen.