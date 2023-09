Het Noorderhartziekenhuis in Pelt breidt fors uit met een chirurgisch dagcentrum, een ambulant centrum en een Revalidatie & MS-centrum. Vooral voor het laatste is Noorderhart erg gekend. De bouw start in november en zou in 2026 afgerond moeten zijn.Noorderhart is momenteel gelegen op 2 campussen. Concreet ligt het Mariaziekenhuis aan het Maesenveld. Het huidige Revalidatie & MS-centrum liggen aan de Boemerangstraat. Dankzij de verkregen bouwvergunning worden samengevoegd op de locatie Maesenveld. Deze site zal uitbreiden met het nieuwe gebouw voor het Revalidatie & MS-centrum, een nieuw inkomgebouw met ambulant centrum, een nieuw chirurgisch dagcentrum, een nieuw cafetariagebouw met grootkeuken, de aanleg van een nieuwe parking (voor een tijdelijke termijn van 10 jaar) en de omliggende omgevingsaanleg.Noorderhart is blij met het goede nieuws. "Met deze bouwvergunning kunnen we eindelijk de langverwachte bouwwerkzaamheden aanvangen, waarmee we een langgekoesterde visie tot leven brengen. Onze plannen om revalidatie- en ziekenhuisfaciliteiten te integreren, zullen de zorgervaring van onze patiënten aanzienlijk verbeteren. Deze integratie stelt ons in staat om hoogwaardige en gecoördineerde zorg te bieden die naadloos aansluit op de behoeften van onze gemeenschap", zegt Hans Ramaekers, algemeen directeur Noorderhart. Energie-efficiënt revalidatiecentrum In lijn met de toekomstgerichte visie van Noorderhart zal het nieuwe, energiezuinige revalidatiecentrum een waardevolle toevoeging zijn op onze bestaande faciliteiten. Het comfort van onze patiënten blijft centraal staan: door het revalidatiecentrum op dezelfde site als het ziekenhuis onder te brengen, sluiten ziekenhuisopnames en revalidatie beter op elkaar aan. De grotere kamers en extra gebruikslokalen in het nieuwe gebouw zijn de sleutel naar een nog betere zorgervaring voor de patiënt.Het nieuwe revalidatiecentrum heeft in totaal 120 bedden en dankzij een grote therapiezaal zullen onze revalidatiemogelijkheden aanzienlijk verbeteren en daardoor het welzijn van onze patiënten alleen maar positief beïnvloeden.Chirurgisch dagcentrum (CDC)"Met de bouw van een nieuw chirurgisch dagcentrum hopen we tegemoet te komen aan het gestegen aantal patiënten en ingrepen. Het gebouw zal - net zoals het revalidatiecentrum - gevestigd worden aan de achterkant van het bestaande ziekenhuis en zal een naadloze uitbreiding van onze diensten mogelijk maken. Zo komen er vier extra operatiezalen bij op de zeven zalen die we al hebben." In het dagcentrum zitten een grote locomotorische- en een cardiale revalidatiezaal vervat. Daarnaast biedt het gebouw onderdak aan het psychiatrisch dagziekenhuis, het pijncentrum en het centrum voor mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde. "Hierdoor kunnen we aan de groeiende zorgvraag voldoen en hoogwaardige chirurgische zorg blijven bieden aan onze gemeenschap," aldus Noorderhart.Het revalidatiecentrum en het chirurgisch dagcentrum hebben samen een oppervlakte van ongeveer 23.000 m². Aan de voorkant van het ziekenhuis zal er een ambulant centrum met extra consultatieruimtes gebouwd worden. Momenteel zijn er nog lopende gesprekken met de artsen hierover. Uitbreiding parking Aan de rechterkant van de huidige personeelsparking zal een uitbreiding plaatsvinden met nog eens 295 parkeerplaatsen.