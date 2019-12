Vlaams minister van Energie Zuhal Demir trekt 143.863,46 euro uit voor energie-investeringsprojecten in vijf Limburgse gemeenten. “Op die manier geven we als Vlaamse regering de lokale projecten met draagvlak bij de bevolking een duwtje in de rug”, aldus Demir. “Want als we de energietransitie willen realiseren, moeten de bevolking, ondernemingen en de overheid de handen in elkaar slaan.” De subsidies kaderen binnen de campagne ‘overal stroomversnellers’, waarbij steden en gemeenten lokale energieprojecten konden indienen. Via een online platform werden burgers opgeroepen om te stemmen op hun favoriete project. Zodra minstens één procent van de bevolking van de gemeente een stem had uitgebracht op een project, kon die gemeente aanspraak maken op subsidies. Vijf Limburgse steden en gemeenten In totaal krijgen vijf Limburgse gemeenten een subsidie toegekend voor een project op hun grondgebied. De stad Hasselt krijgt 57.843 euro om over te gaan tot ledverlichting in de Sporthal van Rapertingen en om het administratief gebouw van het sportcentrum van Kiewit te isoleren. In Hechtel-Eksel gaat men over tot een ingrijpende energetische renovatie van het jeugdlokaal van de KSA Eksel, waarvoor een subsidie van 12.276 euro wordt uitgereikt. Ook Maasmechelen gaat over tot een energetische renovatie van de gemeentelijke kunst- en muziekacademie, waarvoor zij 28.359,75 euro krijgen. De Perenaren kunnen weldra gebruik maken van een elektrische deelwagen van de stad. Dit project krijgt 5.149,46 euro steun. In Zonhoven wordt dan weer de stookplaats gerenoveerd van de gemeentelijke werkplaatsen, waarvoor 15.951,75 euro wordt vrijgemaakt. Ook voor fusiegemeente Pelt wordt 24.283,50 uitgetrokken voor de aankoop van een elektrische deelauto en elektrische laadpalen.