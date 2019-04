Bilzenaren moeten opnieuw gaan stemmen

De kogel is door de kerk. De Bilzenaren moeten binnenkort opnieuw gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat heeft de Raad van State zojuist beslist. Volgens de Raad van State is er sprake van onrechtmatigheden in de stembureaus. Tientallen mensen zouden geen of niet de juiste oproepingsbrief gekregen hebben. Aangezien het verschil tussen minderheid en meerderheid slechts 5 stemmen bedraagt, kunnen deze kleine slordigheden een grote impact hebben gehad op de verkiezingsresultaten. Raad van State volgt auditeur Begin april oordeelde de auditeur van de Raad van State al dat de gemeenteraadsverkiezingen in Bilzen ongeldig zijn. De Raad van State heeft dat oordeel dus gevolgd. Wanneer de Bilzenaren opnieuw naar de stembus moeten gaan, is nog niet geweten.