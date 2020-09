Bilzers woonzorgcentrum doet Jerusalema challenge om bewoners hart onder de riem te steken

Zowel het aantal coronabesmettingen als het aantal ziekenhuisopnames in ons land blijft stijgen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano. In de week van 13 tot 19 september werden er gemiddeld 1.374 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een stijging met 60 procent ten opzichte van de voorgaande periode van zeven dagen. De voorbije week werden elke dag gemiddeld 53 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er 20 meer dan de week ervoor. In totaal liggen nu 505 patiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 94 op de afdeling intensieve zorg. Ook het aantal overlijdens kent een lichte stijging. Per dag sterven er gemiddeld 3 mensen als gevolg van een coronabesmetting.