Binnenkort beslist dokter of u onder de zonnebank mag

Uitzonderlijke taferelen in Bree vanmorgen. Daar zijn zo'n 40 patiënten van het ziekenhuis Maas en Kempen per vrachtwagen overgebracht naar een nieuw hospitaal in Maaseik. De campussen in Bree en Maaseik sluiten namelijk de deuren. Alle activiteiten worden geconcentreerd in een nieuwbouw in Maaseik. Een spannende ochtend dus voor ziekenhuispersoneel en patiënten, onder wie ook enkele moeders met hun pasgeboren baby's.