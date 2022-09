Documentairefilm 'Onze Natuur' moet mensen bewust maken dat we de fauna en flora in Limburg moeten koesteren, dat zei bioloog Frederik Thoelen in onze middaguitzending. Zowel bekende als onbekende dieren komen aan bod in de nieuwe documentairefilm die voor een groot deel in Limburg is opgenomen. Frederik Thoelen ging zelfs met de makers mee op pad en toonden hen dassenburchten in de Voerstreek.