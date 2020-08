Biostatisticus Molenberghs: "Vrees voor stijging coronabesmettingen bij start schooljaar, extra schoolbussen is aan te raden"

Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land daalt voor de derde dag op rij. Tussen 9 en 15 augustus werden er gemiddeld 527,7 (afgerond 528) besmettingen per dag vastgesteld. Dat is 15 procent minder dan de week ervoor. Het aantal hospitalisaties kent wel opnieuw een stijging. De afgelopen week werden er gemiddeld 33,7 (afgerond 34) mensen per dag met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een stijging met net geen kwart. In totaal liggen 335 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 89 op de afdeling intensieve zorgen. Ook het aantal overlijdens is gestegen. Tussen 9 en 15 augustus waren er gemiddeld 10 overlijdens per dag, meer dan een verdubbeling ten opzichte van de week ervoor. Toen bedroeg het gemiddelde nog 4 overlijdens per dag. In totaal kwamen al 9.959 mensen om door het virus.