Bliksem slaat in op huis in Lindelhoeven

door Yarne Puts

In Lindelhoeven in Pelt is de bliksem ingeslagen in een huis. Op dat moment waren de eigenaars in de tuin aan het barbecuën. De buurt werd opgeschrikt door de knal, maar de eigenaars zelf hadden niet onmiddellijk in de gaten dat het hun huis was dat werd getroffen. Het waren twee fietsers die de inslag opmerkte. De familie is erg aangedaan van het voorval. Het gooit tenslotte Het gooit tenslotte roet in het eten, want het gezin was volop bezig met renoveren en over een week zouden ze naar het buitenland vertrekken.