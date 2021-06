Boerenfamilie van stikstofarrest doet voor het eerst haar eigen verhaal

Het eerste weekend van juni kent qua weer twee gezichten. Zaterdag wordt een dag met eerst veel bewolking en af en toe regen. In Hoog-België worden flinke buien verwacht met kans op onweer. Zondag ziet het weer er heel anders uit. Het is dan op heel veel plaatsen droog met geregeld zonneschijn. De temperatuur stijgt zaterdag naar 16 tot 20 graden, zondag wordt het op veel plaatsen weer 20 tot 22 graden. Donderdagmiddag komen vooral in het midden en oosten enkele stevige regen- en onweersbuien tot ontwikkeling. Daarbij is kans op intense regenval, hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen 20 en 26 graden. Vrijdag schijnt de zon op veel plaatsen flink. In de middag kunnen vooral in het binnenland weer enkele stevige regen- en onweersbuien ontstaan met kans op hagel en windstoten. Met 23 tot 26 graden is het vrij warm. Aan zee waait een verkoelende zeewind met temperaturen van 18 graden. Vergeet de paraplu nietNa deze eerste zomerse week van 2021 volgt een weekend met twee gezichten. Als je zaterdag naar buiten gaat, dan is een poncho of paraplu zeker geen overbodige luxe. Er is namelijk veel bewolking aanwezig en op veel plaatsen regent het af en toe. In de oostelijke helft komt het vooral in de middag tot flinke buien met kans op onweer. Later wordt het in het westen droog en breekt de zon nog af en toe door.De wind waait uit het noorden tot noordwesten en neemt toe naar matig. In het oosten waait het niet of nauwelijks. De temperatuur stijgt zaterdag in het binnenland naar 18 tot 20 graden. In de Kempen kan het lokaal 21 of 22 graden worden. Aan zee is het frisser met temperaturen van maximaal 16 graden. Zondag beste dag van het weekendHet weerbeeld ziet er zondag beter uit. De zon schijnt flink, maar in het oosten komen nog stapelwolken voor met lokaal nog kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige noordenwind en daarmee wordt voor veel mensen aangename lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 18 tot 22 graden.Let zondag op de hoge zonkracht. Er wordt zonkracht 7 verwacht en daardoor kan je onbeschermde huid al na 10 tot 25 minuten verbranden. Smeer je dan ook goed in als je van de zon wilt genieten. Volgende week blijft het aangenaam zomerweer met veel ruimte voor de zon. Door een noordenwind is het niet heet, maar met temperaturen van 20 tot 25 graden juist heel aangenaam.