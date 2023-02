door Jeroen Houben

Geen enkele boete. Dat is het resultaat van een half jaar woonerf in de Hasseltse binnenstad. Binnen de kleine ring mag er al zes maanden niet sneller dan 20 kilometer per uur gereden worden. En dat lijkt te werken. De meeste Hasselaren lijken de aanpak te omarmen. Klachten zijn er amper of niet.