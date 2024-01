De werken aan de F74 Hasselt-Eindhoven via Pelt, ook gekend als de Spoorlijn 18-fietssnelweg zijn gestart. De F74 is een belangrijke ader in het Limburgse fietssnelwegennetwerk. Vertrekkend in Hamont-Achel in het noorden slingert de fietssnelweg zich vervolgens door Pelt, Peer en Hechtel-Eksel om zo via Houthalen-Helchteren en Zonhoven in Hasselt aan te komen. De F74 heeft tussen Houthalen-Helchteren en Hamont-Achel meer dan 30 kruisingen met landbouwwegen en lokale wegen. Al deze conflictpunten krijgen een nieuwe, veilige invulling met een duidelijke situatie voor fietsers en gemotoriseerd verkeer. De totale kostprijs is 2,8 miljoen euro. Gedeputeerde Bert Lambrechts en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters gaven het startschot van de werken.