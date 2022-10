Er is vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij een legbedrijf in Tongeren. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, worden het pluimvee en de vogels die nog aanwezig zijn geruimd. Rond de haard worden een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km ingesteld. De zones liggen ook gedeeltelijk in de provincie Luik. Straks meer in ons nieuws om 18u30.