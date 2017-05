Borgloon heeft eerste publieke laadpaal voor elektrische wagens

Vandaag, precies 77 jaar geleden, werd in Vroenhoven en in Veldwezelt een poging ondernomen om de bruggen over het Albertkanaal te bombarderen. Tevergeefs, de bruggen vielen in Duitse handen. En dat is herdacht aan de brug in Vroenhoven. Het was in 1940 de start van de tweede wereldoorlog, want een dag eerder waren de Duitsers ons land binnengevallen. De strijd, die enkele dagen duurde, eiste een grote tol. 1740 mensen kwamen om het leven: militairen, maar ook veel burgers.