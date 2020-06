Bosland verankerd door extra budget

- In Herk-de-Stad is er wél een basisschool die het gewone ritme van voor de crisis hernomen heeft en met succes. Elke dag fysieke les op de schoolbanken, het doet de kinderen deugd.- Een statig hotel aan de kust geeft het zorgpersoneel van het Truiense ziekenhuis 70 overnachtingen cadeau uit respect voor het harde werk.- De horeca is weer open maar gebruikt geen tafellinnen meer. Voor een een wasserij uit Maasmechelen speelt de crisis verlengingen.- Maandag gaan de grenzen open en mogen we op vakantie in het buitenland. Een Zonhovenaar met een B&B in Portugal is er klaar voor.- En wankelen nu ook in Limburg de beelden die koning Leopold II eer bewijzen? Na Hasselt plaatst ook Sint-Truiden verklarende bordjes.