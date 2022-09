Botsing Beringen met Lommel doet grote politiefusie Noord- en West-Limburg in water vallen

- Ontslag met onmiddellijke ingang. Dat is de tuchtsanctie na financieel gesjoemel door de directeur van het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder.- Er komt dan toch geen grote politiefusie in Noord- en West-Limburg. Beringen en Lommel zouden botsen over wie het commissariaat krijgt.- In het Natuurhulpcentrum geldt een opnamestop voor reptielen. Veel mensen willen van hun terrarium af, omdat de verwarming te duur is.- De derbykoorts in Limburg stijgt. Het gaat morgen om meer dan drie punten. Het gaat om smurfen- of appeltaart.- En in onze reeks over het reddingscentrum Vicky en Alexis wordt duidelijk hoe moeizaam fondsenwerving vandaag loopt.