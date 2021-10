Het Genkse TadBlu heeft de exportprijs van Voka Limburg gewonnen, in de categorie Young Export Potential. Met deze prijs wil de werkgeversorganisatie veelbelovende jonge bedrijven belonen voor hun uitstekende exportresultaten en -strategie. Het Genkse TadBlu produceert herinneringssieraden waarmee u de as van uw dierbaren op een serene, maar stijlvolle manier bij u kan dragen. Deze nieuwkomer op de internationale uitvaartmarkt brak door in 2018. Het begon vijf jaar geleden allemaal in de Genkse huiskamer van Patrick Lachapelle en Cynthia Buschman. “Uniek is dat zij de eerste waren die werken met edelstenen, maar ook als eerste met een herensieraad kwamen”, oordeelt de jury. “In het afgelopen jaar, konden zij een verdubbeling realiseren in het aandeel export, namelijk 60% van hun omzet. In moeilijke tijden, waarin het fysiek promoten op internationale beurzen of in de uitvaartsector niet mogelijk was door de coronaregels, hebben zij snel geschakeld via een B2B webshop. Export zit vanaf het begin in hun strategie en ze hebben zich ook vanaf de start laten omringen door kennis en ervaring van anderen, en deze weten te verzilveren met prachtige resultaten als Young Export Potential.”