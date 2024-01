Brand bij Mercedes garage in Hasselt is aangestoken: "Minstens voor 1 miljoen euro schade"

Aan het gerechtshof in Hasselt hebben een 40-tal militanten van het VSOA, de grootste politievakbond, actie gevoerd. Zij vragen een krachtig signaal van de overheid tegen het bijna dagelijks geweld op politieagenten. De actie kwam er naar aanleiding van de jeugdrechtbank. Daar staan een jonge dader, die 2 jaar geleden een politieagent van de zone Kempenland met een mes in de rug stak en zijn broer terecht. De jongste was 12 op dat ogenblik, zijn broer 17. De feiten gebeurden aan een school in Peer. De moeder van de broers moet zich later verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Voor de betrokken agent is de zaak al twee jaar lang een lijdensweg, die hem duizenden euro's heeft gekost. En dat kan niet, zegt het VSOA.