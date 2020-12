- In het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden is het aantal coronapatiënten op een week tijd vervijfvoudigd. Een aantal patiënten met andere aandoeningen geraakten in het ziekenhuis besmet met corona. De directie is een onderzoek gestart naar de bron van de besmetting. - Wie denkt dat er snel versoepelingen van de coronamaatregelen komen, nu de eerste mensen gevaccineerd zijn, is eraan voor de moeite. De beperkingen van vandaag worden ten vroegste over twee maanden aangepast.- Het Hasselts restaurant Butcher Grill en Bar is takeaway in plastic dozen beu. Klanten krijgen er hun afhaalgerechten voortaan in stijl geserveerd. - Racing Genk haalt met Angelo Preciado een nieuwe verdediger binnen na een emotioneel afscheid van Joakim Maehle.- En de Straffe Limburgers in de oudejaarsreeks van TV Limburg zijn symbolen van hoop en veerkracht. Dat zegt Rick de Leeuw die opnieuw ging praten met gouwgenoten die in 2020 op een bijzondere manier in het nieuws kwamen. Vandaag gaan we op bezoek bij Jordi die in Voeren het leven van 18 mensen redde tijdens een hotelbrand.