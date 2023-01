- Het verkeerspark van politieschool PLOT dreigt in de problemen te komen door een tekort aan vrijwilligers. Een slechte zaak want een goede verkeerseducatie is zeer belangrijk. Met 28 doden en 2080 verkeersslachtoffers in de eerste helft van vorig jaar maakt Limburg een slechte beurt.- De Limburgse brandweerkorpsen en andere hulpdiensten voeren morgen actie omdat het geweld tegen hulpverleners blijft toenemen. Ze eisen dat de politiek ingrijpt.- CD&V vindt dat Hasselt ambitieuzer moet zijn en wil dat burgemeester Steven Vandeput naast Kortessem, ook Alken en Diepenbeek blijft aansporen om mee te stappen in een fusie.- Ondanks de economisch moeilijke tijden blijft het Truiense bedrijf Globachem groeien. Het breidt uit en verdubbelt zijn kantooroppervlakte.- En Jeroen De Beule is zeer kritisch voor de prestaties van de Red Wolves op het WK Handbal. Volgens hem is 1 overwinning in 6 wedstrijden veel te weinig.