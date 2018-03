Brand in Sikhtempel in Borgloon

In 2017 waren er in 16 Limburgse gemeenten 43 verkeersongevallen waarbij telkens een of meerdere motorrijders bij betrokken waren of gewond raakten. Dat zijn zeven gevallen meer dan vorig jaar. Het is daarom belangrijk voor motorrijders om hun rijvaardigheid te testen en indien nodig op te frissen. Dat kon vandaag in Heusden-Zolder en Borgloon tijdens de Dag van de Motorrijder.