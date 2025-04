Burgemeester Jan Dalemans is verbolgen over het uitblijven van een Batopin-geldautomaat in deelgemeente Eksel. De gemeente heeft momenteel 1 cashpunt in Hechtel, maar drong al herhaaldelijk aan op het plaatsen van een geldautomaat in Eksel. Toch ving het keer op keer bot bij Batopin. De burgemeester heeft nu de CEO van Batopin en de bevoegde minister gevraagd om in te grijpen. Momenteel kan je in Eksel enkel nog geld afhalen bij het Argentakantoor. Maar dat verdwijnt deze zomer, zodat de inwoners van Eksel ver zullen moeten rijden voor hun cash geld. In de deelgemeente is de verontwaardiging dan ook groot.