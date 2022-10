Wie zaterdagnacht van Noord-Limburg naar het zuiden moet of omgekeerd, houdt beter rekening met een serieuze omleiding. Morgen wordt vanaf 10 uur 's avonds de Grote Baan in Helchteren afgesloten tot 6u zondagochtend omdat de fietsbrug daar dan wordt ingehesen. Het verkeer wordt omgeleid via Oudsbergen. Dat wil zeggen dat je in plaats van de normale 8 kilometer tot Hechtel-Eksel er nu 40 moet omrijden. Wie niet in de buurt van de werken moet zijn, vermijdt best de omgeving.