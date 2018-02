Mobiliteit en Verkeer Brandweer Bilzen moet omweg maken voor brand in Voeren omdat brug in Visé verzakt is

De brandweer van Bilzen moest vanochtend een serieuze omweg maken om een brand in Voeren te blussen. De brug over het Albertkanaal in Visé, die de verbinding vormt tussen Voeren en de rest van Limburg, is afgesloten voor alle verkeer. De brug is 70 centimeter verzakt.