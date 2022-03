Brug over het Albertkanaal in Paal-Tervant ingevaren

door Tine Oyen

De nieuwe brug over het Albertkanaal in Paal-Tervant is met succes ingevaren naar haar nieuwe locatie. De stalen boogbrug weegt maar liefst 1000 ton en is 122 meter lang. Het is de laatste nieuwe brug in Limburg die wordt ingevaren. De resterende bruggen worden opgevezen. In Vlaanderen worden in totaal 62 bruggen verhoogd naar 9m10 zodat schepen met vier containers er onderdoor kunnen varen. 55 van de 62 bruggen liggen al op de juiste plaats. Tegen midden juni wordt de brug in Paal opengesteld voor het verkeer.