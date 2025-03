Bruno opent tankstation van de toekomst in Pelt

CASA vraagt het faillissement aan. Dat heeft de interieurketen woensdag bekendgemaakt. In ons land staan hierdoor 544 banen op de helling. Het bedrijf zegt zijn schulden niet meer te kunnen betalen. Bijgevolg vragen CASA International en CASA Logistics het faillissement aan. CASA International omvat de Belgische activiteiten van de keten. CASA Logistiscs is het logistiek platform in ons land. Daardoor sluiten naast 63 winkels ook het distributiecentrum en het hoofdkantoor in Olen met een impact op 544 medewerkers in België, aldus het bedrijf in een persbericht.Meubelsector doet het slechtCASA is de voorbije jaren net als heel wat andere retailketens in moeilijke financiële papieren beland. Het bedrijf ging op zoek naar meer inkomsten en extra financiering, sloot verlieslatende winkels en reorganiseerde het hoofdkantoor. Door "ongunstige ontwikkelingen in de Europese 'home & deco'-retailmarkt" diende het echter eind oktober 2024 een verzoek tot gerechtelijke reorgansiatie in. Daardoor was het beschermd tegen schuldeisers. Die bescherming liep tot 12 maart. "Tijdens die beschermingsperiode werd er een schuldherschikking onderhandeld met een reeks schuldeisers, maar dat heeft helaas niet geleid tot het beoogde resultaat", aldus CASA. Geen overnemerIn de zoektocht naar extra middelen werd met twaalf partijen gesproken, zegt de interieurketen. Verschillende opties werden geanalyseerd, zoals een doorstart met minder winkels en extra financiering van de huidige aandeelhouders. "Tot op het laatste moment werd naar oplossingen gezocht, maar helaas hebben alle inspanningen en de vele gesprekken niet tot een positieve uitkomst geleid. Daarnaast bleek geen enkele externe financier of strategische partij zich te willen verbinden aan een van de voorgestelde opties", klinkt het. FaillissementCASA International kan vandaag de schulden niet meer betalen. Het bedrijf is daarom verplicht het faillissement aan te vragen. Dat gebeurt vandaag/woensdag bij de ondernemingsrechtbank van Turnhout. Het zal vervolgens aan de curator zijn om te beslissen wat gebeurt met de winkels en het personeel. In afwachting zijn de winkels gesloten, aldus een woordvoerster.