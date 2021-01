Buitenschoolse kinderopvang in Lummen dicht na coronabesmetting

"Wie zich morgen niet laat testen, is de komende 7 à 10 dagen niet welkom op onze school'', dat zegt Carlo Gysens, de algemeen directeur van scholengroep GO! Next. Na een tiental positieve gevallen, worden morgen 750 leerlingen en leerkrachten van de Hasseltse secundaire school Level X, het vroegere KTA2, getest op het coronavirus. De testing is gratis en niet verplicht. Toch is het belangrijk om de verdere verspreiding van het virus te stoppen, klinkt het. Intussen blijven de lessen voor de leerlingen van de eerste graad gewoon op school doorgaan. Dinsdag moeten de resultaten bekend zijn.