Afgelopen nacht zijn er in Limburg 12 volwassenen gedoopt. Dat waren er de afgelopen twintig jaar nooit zoveel tijdens een paaswake. Het gaat om zes mannen en zes vrouwen. Zich laten dopen op latere leeftijd zit in de lift. Zoals eeuwen geleden. De bisschop moet de pastoor de toestemming geven om een volwassene te dopen. Tijdens de paaswake worden ze dan in hun eigen parochie, verspreid over Limburg gedoopt. Wij volgden de 32-jarige Elena Vandendriessche in Heusden-Zolder.