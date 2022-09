Burgemeester Dalemans ontmoette Queen Elisabeth persoonlijk

- De onderzoeksrechter in Hasselt heeft Michel Dylst en zijn vrouw aangehouden op verdenking van verduistering van meer dan een miljoen euro uit de kas van de Vriendenkring KS. - Oud-mijnwerkers blijven Michel Dylst massaal steunen. Een live interview met één woordvoerder van de KS Vriendenkring op TV Limburg, mondt spontaan uit in een steunbetoging van meer dan honderd kompels.- Everzwijnen veroorzaken een enorme ravage op het kerkhof in Houthalen centrum. - Er moet een fiscale hervorming komen die werken weer aantrekkelijk maakt. En de overheid moet bedrijven helpen om hun energiefactuur te betalen. Dat zeggen de Limburgse werkgeversorganisaties in een gesprek met onze redactie.- En de Universiteit Hasselt is een top universiteit. Dat blijkt uit een doorlichting van de Accreditatie-organisatie.