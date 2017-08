Burgemeester De Vis excuseert zich voor relativeren exhibitionist

Het was een werk van lange adem, maar het kernkabinet heeft vannacht een nieuw regeerakkoord bereikt. Voor de kmo's komt er een tarief in de vennootschapsbelasting dat op termijn daalt naar twintig procent. En dat is voor Limburg goed nieuws, 95 procent van onze bedrijven zijn KMO's. En wat goed is voor de economie, is goed voor alle Limburgers, klinkt het bij de werkgeversorganisaties.