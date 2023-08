Burgemeester Eens legt uit waarom er geen BE-Alert gestuurd na vals alarm bij chemiebedrijf in Tessenderlo

- De zomer is aan het verzuipen. Sinds 1 augustus regende het al elke dag, maar betekent dit ook dat het meer regent dan vroeger? Wij zochten het uit. - In Lommel en Maasmechelen worden evenementen geschrapt door de regen, in Beringen gaat Paal Op Stelten gewoon door. Al valt de opkomst wat tegen. - In Tessenderlo zijn buurtbewoners boos omdat ze geen BE-Alert melding kregen na een vals alarm bij chemiebedrijf Vynova. - Wellenaar Pieter Hauben breekt het wereldrecord indoor karten. Hij rijdt maar liefst 24 uur aan een stuk. - En we volgden het WK wielrennen in Ham samen met de supporters van Jasper Philipsen.