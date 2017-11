Burgemeester Hechtel-Eksel met de dood bedreigd na drijfjacht op everzwijnen

"Ik heb geleerd uit de fouten uit het verleden en weet intussen beter hoe de wetgeving in mekaar zit." Dat zegt Koen Van Rompaey, de voorzitter van de Olmense Zoo, in een reactie op de verhalen over dierenverwaarlozing op zijn kinderboerderij in Montenaken. In 2014 nam Dierenwelzijn er enkele dieren in beslag in erbarmelijke omstandigheden. Morgen heropent de Olmense Zoo nadat ze in oktober gesloten werd na herhaaldelijke overtredingen.