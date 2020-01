Burgemeester Voeren legt de eed af

CD&V en N-VA twisten met elkaar over de gouverneurssjerp na het vertrek van Herman Reynders. Reynders legt eind deze maand zijn functie neer. Maar een opvolger is er nog lang niet. De CD&V heeft er zijn zinnen op gezet. Terwijl de N-VA wil dat de verhoudingen in de bestendige deputatie gerespecteerd worden. Dat liet N-VA-kopstuk Steven Vandeput vanmiddag uitschijnen in het TVL Nieuws. De N-VA houdt vanavond haar nieuwjaarsreceptie. Bij de verkiezingen in mei verloor de N-VA 100.000 stemmen in Limburg.