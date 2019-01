Burgemeesters Halen en Heers leggen de eed af

In Bilzen wordt de nieuwe gemeenteraad op 24 januari geïnstalleerd. Dat zal wellicht zonder burgemeester Bruno Steegen zijn, want hij moet nog wachten op zijn benoeming. Tot 2 keer toe heeft de Raad voor Verkiezingsbetwistingen een klacht over de verkiezingsuitslag verworpen. Maar er is nog beroep mogelijk bij de Raad van State. Opponent Johan Sauwens, die de tweede klacht indiende en de vernietiging van de verkiezingsuitslag vroeg, houdt zijn beslissing in beraad. Hij heeft acht dagen de tijd.