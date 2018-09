Burgemeesters willen zichzelf opvolgen

In Zutendaal is het politieke landschap versnipperd. De coalitie van ZVP en Samen Zutendaal stond de afgelopen jaren meermaals op springen. In 2015 flirtte de gemeente zowaar met de onbestuurbaarheid. Zowel de CD&V als de ZVP van burgemeester Ann Schrijvers gaan voor de absolute meerderheid, al rijst de vraag of dit realistisch is in een gemeente waar de kiezer keuze te over heeft.